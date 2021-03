Entdecken Sie Kunst in Knokke-​​Heist

ART Knokke-Heist // 3 und 4 April 2021

ART Knokke-Heist oder anders gesagt: ein ganzes Wochenende lang freier Zugang zu Galerien für freien Zugang zur Kunst. Für Interessierte und erfahrene Kunstkenner. Die Galeristen begrüßen Sie aufs Herzlichste und beantworten all Ihre Fragen gern. So wird Kunst in Knokke-Heist in den Mittelpunkt gestellt. Kunstliebhabern und Kunstkäufern wird jedoch das ganze Jahr über ein Kunsterlebnis geboten, und das nicht nur in den über 90 Kunstgalerien. Auch der öffentliche Raum hat in Sachen Kunsterlebnis einiges zu bieten. Das Kunsterbe wächst mit jedem Jahr. Statuen in der Stadt und Kunstwerke am Strand überraschen an unerwarteten Orten. Mit Folon jeden Tag die Gezeiten begrüßen, zusammen mit den Socorristas den Blick über die Dünen auf das Meer schweifen lassen oder bei Sonnenuntergang an Flanagans Hasen vorbeischlendern.

Am Vernissagenwochenende steht wieder eine ganze Reihe von außergewöhnlichen Kunstwerken und Kreationen im Rampenlicht. Dieses Mal nehmen sage und schreibe 56 Galerien daran teil.

www.artknokke-heist.be

MOØDe Anton Corbijn // Bis 18. April.

Unter dem Titel „MOØDe“ präsentiert der international gefeierte Fotograf und Filmemacher Anton Corbijn (°1955) Bilder aus seinem reichen Œuvre, in denen er die Schnittstellen zwischen Fotografie und Modewelt erkundet und damit die Begriffe „Mood“ und „Mode“ in ihrer ganzen Bedeutungsweite umarmt.

Genau wie das Werk Corbijns steht auch die Stadt Knokke-Heist für Kunst, Mode und guten Geschmack. Das kunstliebende belgische Seebad ist damit der ideale Gastgeber für die Weltpremiere von „MOØDe“. Die Ausstellung mit über 100 Werken, von denen viele noch nie zuvor dem Publikum gezeigt wurden, bis 18. April in Knokke-Heist erstmalig zu sehen.

Corbijns Porträts von Kate Moss, Alexander McQueen und Naomi Campbell haben im Laufe der Jahre Kultstatus erlangt. Als Visual Director von Depeche Mode sowie durch seine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit U2 und vielen anderen Künstlern hat Anton Corbijn die Art und Weise, wie wir einen wichtigen Bestandteil der zeitgenössischen Kultur wahrnehmen, entscheidend geprägt.

www.fotoknokke-heist.be

www.myknokke-heist.be