Sicher vom Autofestival profitieren

Die Verantwortlichen der «Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité» (FEDAMO) haben zusammen mit ihren Mitgliedern seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr großen Wert auf Sicherheit gelegt und Schutzkonzepte entwickelt und in den Betrieben umgesetzt. «Die FEDAMO und ihre Mitglieder sind sich einig, dass die Priorität der Unternehmen im Automobilsektor darin besteht, vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Mitarbeiter und Kunden zu ergreifen und sich um ihre Gesundheit und Sicherheit und die ihrer Umgebung zu kümmern», so der Vorsitzende der FEDAMO, Philippe Mersch. In diesem Zusammenhang erinnert er auch an die digitalen Lösungen, die ausgebaut wurden. So haben die Besucher in diesem Jahr, neben Spontanbesuchen und telefonischer Vereinbarung auch die Möglichkeit, Termine virtuell zu vereinbaren. Dies soll den Besucherfluss effizienter und das Einhalten von Distanzierungsregeln einfacher machen.

Charta mit konkreten Maßnahmen

Die konkreten Maßnahmen, zu denen sich die Mitglieder der FEDAMO in einer Charta verpflichtet haben, sollen sicherstellen, dass das Autofestival und das AutoOccasiounsfestival 2021 unter den notwendigen sanitären Bedingungen stattfinden können.

Laut Charta sind am Eingang der jeweiligem Ausstellungsbereiche Infoschilder mit allen nützlichen Informationen für den Kunden angebracht werden (Schutzbestimmungen, Anweisungen, Organisation des Ablaufs, Organisation der Warteschlangen usw.). Die Anzahl der Personen, die gleichzeitig Zutritt zu Ausstellungsräumen haben wird laut Hygienevorgaben auf 1 Person pro 10 Qua­d­rat­me­ter begrenzt.

Im Eingangsbereich der Showrooms werden Vorrichtungen zur Handhygiene bereitgestellt (z.B. Desinfektionsmittel, Waschgelegenheit mit Papierhandtüchern). Das Tragen einer Maske oder einer anderen Vorrichtung, die Mund und Nase bedeckt, ist bei Aktivitäten, bei denen es direktem Kontakt zum Kunden, unter allen Umständen obligatorisch. Das Reinigen und Desinfizieren von Oberflächen, die mit Kunden und Mitarbeitern in Kontakt kommen, wie z.B. Türgriffe, Toiletten, Zahlungssysteme, ist Pflicht.

In den Verkaufsräumen der Konzessionäre wurden Distanzzonen zwischen Kunden und Mitarbeitern anhand von Trennstreifen und/oder Plexiglas-Trennwände eingerichtet.

Nach dem Empfang eines Kunden bzw. einer Probefahrt werden die Kontaktflächen im Fahrzeug, sowie alles, was während der Fahrt berührt werden kann (Türgriffe, Lenkrad, Schalthebel, Lenksäule), mit geeigneten Produkten gereinigt.

Ein Stück Normalität

Für den Fedamo-Vorsitzenden ist die Verpflichtung zur Selbstverpflichtung der Branche der Beweis dafür, dass die Branche alles daran setzt, in Krisenzeiten ein gewisses Maß an Normalität zu erhalten. Damit das Autofestival auch in schwierigem Umfeld möglichst «normal» ablaufen kann, so Philippe Mersch, der auf ein erfolgreiches und sicheres Event hofft. «Das würde den Kunden und uns, dem Sektor, gut tun», meint der FEDAMO-Verantwortliche.