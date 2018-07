BGL startet mit Leckerbissen in Esch

Noch schaut alles auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Aber auch in der heimischen Liga geht es in einem Monat wieder los. Am Dienstag veröffentlichte der Verband FLF den Spielplan für die BGL-Saison 2018/19.

Der Start bietet dann auch gleich einen echten Zuschauermagneten. Das Escher Derby zwischen Jeunesse und Fola ist wohl die interessanteste Partie am 1. Spieltag, der am 5. August ausgetragen wird.

Den kompletten Plan gibt es hier.

(L'essentiel)