Düdelingen schießt sich den Frust vom Leib

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jeunesse Esch konnte am Samstag ihre Führung der BGL-League-Tabelle mit einem wichtigen 1:0-Sieg gegen den RFCU Luxemburg verteidigen. Der Verein aus Esch gewann dank eines Tores von Antonio Luisi in der ersten Halbzeit (35').

Tabelle



1. Jeunesse Esch 28 points

2. FC Differdingen 22

3. F91 Düdelingen 22

4. Fola Esch 21

5. RFCU Luxemburg 21

6. Progrès Niederkorn 19

7. Titus Petingen 16

8. Etzella Ettelbrück 14

9. US Mondorf 13

10. Victoria Rosport 11

11. US Hostert 11

12. Una Strassen 10

13. RM Hamm Benfica 8

14. US Rümelingen 6



Die wichtigen drei Punkte sorgen dafür, dass der Abstand zu den Verfolgern gehalten werden kann, die alle ebenfalls gewonnen haben. Differdingen konnte gegen RM Hamm Benfica mit einem beeindruckenden 4:0 punkten.

Fola Esch garnierte ihre Leistung der letzten Wochen mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen US Hostert und auch Progrès Niederkorn erspielten sich mit einem regelrechten Schützenfest (5:1) gegen Union Titus Petingen ihre drei Zähler.

Nach der Schlappe in der Europa League gegen Olympiakos Piräus schoss sich F91 Düdelingen am heutigen Sonntag gegen Etzelle Ettelbrück mit einem 4:2 den Frust von der Seele. Das Spiel von US Mondorf gegen Victoria Rosport präsentierte sich mit einem Endstand von 4:0 ebenfalls äußerst torreich.

Samstag:

Fola Esch - US Hostert: 4:1 Differdange - RM Hamm Benfica: 4:0 RFCU Luxemburg - Jeunesse Esch: 0:1 Una Strassen - US Rümelingen: 4:1 Titus Petingen - Progrès Niederkorn: 1:5

Sonntag:

F91 Düdelingen - Etzella Ettelbrück: 4:2 US Mondorf - Victoria Rosport: 4:0

(L'essentiel)