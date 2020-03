Esch schlägt Petingen, F91 verliert auswärts

Fola Esch verteidigte am Sonntag die Spitzenposition in der BGL-Liga. Die Escher Spieler gewannen bei Gastgeber und Verfolger Petingen, die als Herbstmeister noch an der Spitze überwintert hatten. Stefano Bensi schoss sein Team nach einer halben Stunde in Führung.

Der Hauptkonkurrent um den Titel ist derzeit Progrès Niederkorn, die Mannschaft gewann knapp gegen Victoria Rosport (2:1). Thil und Bastos trafen in der ersten Halbzeit für Niederkorn. Die Niederlage von Düdelingen bei Racing Luxemburg (1:0) war überraschend. Humbert traf ganz am Ende der Partie (89.) und sorgte damit für die zweite Niederlage in dieser Woche für den Titelverteidiger und Europapokal-Teilnehmer.

Differdingen besiegte Ettelbrück ohne große Mühe mit 0:3. An der Spitze der Tabelle steht jetzt Fola Esch, gefolgt von Niederkorn, Differdingen und Petingen, Union hat sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Esch.

(L'essentiel)