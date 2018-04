Der Spieltag der Wahrheit in der BGL Ligue

Ultimativer kann ein Spieltag nicht sein. In der BGL Ligue treffen am Sonntag die vier besten Teams der Liga in direkten Duellen aufeinander. Obwohl danach immer noch fünf Partien zu bestreiten sind, könnte im Kampf um die Fußball-Meisterschaft eine so gut wie endgültige Entscheidung fallen.

Tabelle:



1. F91 Düdelingen 20 59:19 50

2. Progrès Niederkorn 20 53:22 45

3. CS Fola Esch 20 55:32 37

4. AS Jeunesse Esch 20 44:29 37

5. FC Differdingen 20 41:24 33

6. US Hostert 20 28:30 29

7. US Mondorf 19 29:27 27

8. RM Hamm Benfica 20 24:30 26

9. Racing Luxemburg 20 30:31 24

10. Titus Petingen 20 32:41 22

11. FC Una Strassen 20 23:48 19

12. FC Rodingen 19 19:39 18

13. FC Victoria Rosport 19 26:48 17

14. US Esch 20 12:55 4

Spitzenreiter F91 Düdelingen zeigte sich in den vergangenen Wochen gefestigt und mit viel Selbstvertrauen. Spätestens seit dem 3:1-Erfolg gegen das zu dem Zeitpunkt punktgleiche Progrès Niederkorn schlägt das Pendel deutlich in Richtung Düdelingen. Am Sonntag kommt es nun zur Reifeprüfung. Gewinnt F91 auch die Partie beim Tabellendritten Fola Esch, dürften sie den Sekt langsam kalt stellen.

Meldet sich Progrès zurück?

Erst recht dann, wenn der Tabellenzweite Progrès Niederkorn das Aufeinandertreffen mit dem Vierten Jeunesse Esch nicht siegreich gestalten kann. Über die Hälfte der Saison wirkte Progrès mit dominanter Spielweise reif für den Titel. Doch in der entscheidenden Phase patzte das Team von Trainer Paolo Amodio mehrmals und liegt derzeit fünf Zähler hinter Spitzenreiter Düdelingen.

Macht F91 also alles klar? Oder wird es doch noch einmal richtig spannend? Alles scheint möglich. Die Antwort fällt am Sonntagabend.

BGL Ligue, 21. Spieltag:

Sonntag

Victoria Rosport - RM Hamm Benfica 16 Uhr

Progrès Niederkorn - Jeunesse Esch 16 Uhr

Racing Luxemburg - US Mondorf 16 Uhr

Union Titus Petingen - US Esch 16 Uhr

US Hostert - FC Rodingen 16 Uhr

Una Strassen - FC Differdingen 18 Uhr

Fola Esch – F91 Düdelingen 18.30 Uhr

(hej/L'essentiel)