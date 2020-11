Progrès Niederkorn setzt seinen Trainer vor die Tür

Die 0:1-Niederlage gegen Victoria Rosport hat das Fass offenbar endgültig zum Überlaufen gebracht: Progrès Niederkorn, derzeit Tabellen-Vierzehnter in der BGL Ligue, trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Roland Vrabec. Das teilte der Club am Montag mit.

Der Deutsche hatte das Amt 2019 übernommen und feierte in der vergangenen Saison, die aufgrund des Coronavirus nach 17 Spieltagen abgebrochen wurde, die Vizemeisterschaft.

Nach Vereinsangaben soll nun ein Trainer-Duo eine Aufholjagd starten. Die Namen will der Club am Abend mitteilen. Die neuen Trainer könnten bereits am Mittwoch gegen Racing Luxemburg auf der Bank sitzen.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)