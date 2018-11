Die Jeunesse will gegen Hamm nachlegen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Blick auf die Tabelle der BGL Ligue genügt, um zu wissen, dass Jeunesse Esch in diesem Jahr der Topfavorit auf die luxemburgische Meisterschaft ist. Die Fußballer aus Esch (22 Punkte) stehen mit vier Zählern Vorsprung vor Racing Luxemburg souverän an der Spitze der Tabelle und setzten unter der Woche das nächste Ausrufezeichen: Die Mannschaft von Trainer Marc Thomé gewann das Nachholspiel beim amtierenden Meister F91 Düdelingen mit 3:1.

1. Jeunesse Esch 9 22:7 22

2. Racing Luxemburg 9 16:7 18

3. FC Differdingen 9 13:8 18

4. F91 Düdelingen 9 20:14 16

5. Union Titus Petingen 9 13:16 16

6. Fola Esch 9 19:10 15

7. Progrès Niederkorn 9 15:16 3

8. Victoria Rosport 9 13:15 11

9. Etzella Ettelbrück 9 11:15 11

10. US Mondorf 9 13:16 10

11. US Hostert 9 10:22 10

12. RM Hamm Benfica 9 13: 15 8

13. Una Strassen 9 13:20 7

14. US Rümelingen 9 15:25 6

Der Sieg ist allerdings ein gutes Stück weniger wert, wenn die Jeunesse am Sonntag bei der Pflichtaufgabe im eigenen Stadion gegen Hamm Benfica nicht nachlegt. Die Gäste belegen derzeit Rang zwölf der Tabelle und konnten in der laufenden Saison erst zwei Spiele gewinnen. Zuletzt verlor das Team mit 1:2 zu Hause gegen Hostert und mit 1:3 in Rosport.

Währenddessen will F91 Düdelingen gegen Rümelingen Wiedergutmachung betreiben und der Tabellendritte FC Differdingen muss nach Hostert. Racing Luxemburg hat aus dem Spitzenquartett die vom Papier her schwierigste Aufgabe vor der Brust: Die Hauptstädter empfangen den Tabellenfünften Union Titus Petingen. Im Samstagsspiel trifft Progrès Niederkorn auf Una Strassen.

BGL Ligue, 10. Spieltag:

Samstag:

Progrès Niederkorn –Una Strassen (18 Uhr)

Sonntag:

Victoria Rosport – Fola Esch (15.30 Uhr)

Jeunesse Esch –RM Hamm Benfica (16 Uhr)

US Hostert – FC Differdingen

Etzella Ettelbrück – US Mondorf

US Rümelingen – F91 Düdelingen

Racing Luxemburg – Union Titus Petingen



