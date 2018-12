Baltemar Brito verlässt Union Titus Petingen

Union Titus Petingen braucht einen neuen Trainer. Der Verein kündigte am Dienstag das Ende der Zusammenarbeit mit dem Brasilianer Baltemar Brito an. Er hatte die Mannschaft seit letztem Januar trainiert.

Aus der Erklärung des Clubs geht hervor, dass beide Parteien «beschlossen haben, ihre Zusammenarbeit im gegenseitigen Einvernehmen zu beenden». Der Verein dankt dem Trainer und seinem Assistenten für die harte Arbeit. Zur Zeit belegt Union Titus Petingen den siebten Tabellenplatz in der BGL Ligue. Das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Etzella Ettelbrück endete mit Remis.

Vor seinem Trainerposten in Petingen hatte Baltemar Brito Mannschaften in Portugal, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten trainiert. Von 2002 bis 2007 war er zudem Assistent von José Mourinho, zuerst in Porto und dann in Chelsea.

(jg/L'essentiel)