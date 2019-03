«Wir können die Fola noch abfangen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Ihr Comeback nach ihrer schweren Verletzung verlief erfolgreich. Wie haben Sie den 4:0-Sieg über Differdingen erlebt?

Tabelle:



1. Fola Esch 14 37:13 30

2. Jeunesse Esch 14 28:13 30

3. F91 Düdelingen 14 43:21 29

4. Progrès Niederkorn 14 30:18 26

5. Racing Luxemburg 14 23:14 23

6. FC Differdingen 14 18:16 23

7. Union Titus Petingen 14 19:26 21

8. Una Strassen 14 26:24 19

9. Etzella Ettelbrück 14 17:23 16

10. US Mondorf 14 20:26 15

11. Victoria Rosport 14 17:30 13

12. US Hostert 14 14:35 12

13. RM Hamm Benfica 14 17:30 9

14. US Rümelingen 14 21:41 9

Jonathan Joubert: Für mich persönlich war es ein ruhiges Spiel. Ich hatte nicht sehr viel zu tun. Solche Spiele sind für Torhüter aber gefährlich, da man die Konzentration hochhalten muss.

Am Sonntag geht es für F91 gegen den Tabellenführer Fola Esch. Was kommt da auf Sie zu?

Das wird wohl ein komplett anderes Spiel für mich und ich werde häufiger im Fokus stehen. Die Fola hat sich gegen Mondorf warm geschossen und am letzten Wochenende 5:0 gewonnen.

Wie wichtig ist das Duell im Hinblick auf das Rennen um die Meisterschaft?

Ich glaube nicht, dass es entscheidend sein wird. Dennoch müssen wir gegen sie etwas Zählbares mitnehmen. Ich glaube nicht, dass sie noch viele Punkte liegen lassen werden.

Ist Düdelingen in der Lage die Fola noch abzufangen?

Die Fola hat nun acht Spiele in Folge gewonnen. Eine herausragende Leistung. Aber wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen allerdings zu 100 Prozent da sein.

Sind Sie schon fit genug, für so ein wichtiges Spiel?

Ich brauche noch etwas Selbstvertrauen. Ich hoffe, am Sonntag zeigen zu können, dass ich wieder fehlerlos spielen kann.

Wie haben Sie ihren Ausfall in der Europa League verdaut?

Dank meiner Erfahrung, gut. Auch wenn ich bald 40 Jahre alt werde, bin ich immer noch ehrgeizig und blicke in die Zukunft.

BGL Ligue, 15. Spieltag:

Freitag:

Progrès Niederkorn – Victoria Rosport (20 Uhr)

Sonntag:

F91 Düdelingen – Fola Esch (16 Uhr)

Una Strassen – FC Differdingen

Union Titus Petingen – RM Hamm Benfica

Racing Luxemburg – US Hostert

US Rümelingen – Etzella Ettelbrück

Jeunesse Esch – US Mondorf



(Saïd Kerrou/L'essentiel)