F91 und Jeunesse setzen ihre Trainer vor die Tür

Im luxemburgischen Fußball-Oberhaus hat das Trainerkarussell in den vergangenen Stunden mächtig Fahrt aufgenommen. Zwei Schwergewichte der BGL Ligue haben beschlossen, die Zusammenarbeit mit ihren Cheftrainern zu beenden: F91 Düdelingen und Jeunesse Esch. Nach Angaben der belgischen Zeitung La Dernière Heure trennt sich der amtierende Meister von Bertrand Crasson. Er hatte das Team aus Düdelingen im vergangenen September von Emilio Ferrara übernommen.

Außerdem wird Noël Tosi nach L'essentiel-Informationen in der kommenden Saison nicht mehr für Jeunesse Esch an der Seitenlinie stehen. Er übernahm im Januar das Ruder beim Rekordmeister und sollte den Club zurück an die Tabellenspitze führen. Als die Meisterschaft im März durch die Ausbreitung des Coronavirus unterbrochen wurde, standen die Escher auf Platz acht.

(L'essentiel)