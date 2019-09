F91 demütigt Rosport bei klarem Auswärtssieg

Damit ist F91 Düdelingen wohl endgültig in der diesjährigen Luxemburger Meisterschaft angekommen. Der amtierende Champion, der zuvor immer wieder Probleme in der Liga hatte, feierte am Sonnatg einen Kantersieg in Rosport und gewann klar und deutlich mit 7:0.

Dominik Stolz, Danel Sinani und Edvin Muratovic schnürten jeweils ein Doppelpack. Dank dieses Erfolgs rückten die Düdelinger in der Tabelle auf den 9. Platz vor.

In den weiteren Begegnungen des siebten Spieltages fuhr Jeunesse Esch einen wichtigen 3:2-Sieg gegen Mondorf ein. Im Kampf um die Tabellenspitze stehen sich zurzeit der Spitzenreiter aus Differdingen und der Dritte, Union Titus Petingen gegenüber. Um 18.30 Uhr wird die Partie zwischen Progrès Niederkorn und Fola Esch angepfiffen.

(L'essentiel)