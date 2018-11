Jeunesse Esch will weiter davonziehen

Zwei Spieltage vor der Winterpause will sich Jeunesse Esch eine gute Ausgangssituation für das neue Jahr erspielen. Auf den Tabellenführer der BGL Ligue (28 Punkte) warten mit dem FC Differdingen am Sonntag und Progrès Niederkorn an den beiden letzten Spieltagen 2018 aber noch einmal zwei schwere Prüfungen. «Wir wollen uns selbst noch nicht zu sehr unter Druck setzten. Aber nach diesen beiden Spielen werden wir unsere Ziele genau definieren», sagt der Trainer der Escher Marc Thomé. Der Abstand auf den Tabellendritten aus Differdingen (22 Punkte) soll am Sonntag vergrößert werden. Anstoß im Stade de la Frontière ist um 16 Uhr.

Tabelle



1. Jeunesse Esch 11 27:7 28

2. F91 Düdelingen 11 33:18 22

3. FC Differdingen 11 18:9 22

4. Fola Esch 11 27:12 21

5. Racing Luxemburg 11 20:9 21

6. Progrès Niederkorn 11 22:17 19

7. Titus Petingen 11 15:25 16

8. Etzella Ettelbrück 11 15:19 14

9. US Mondorf 11 17:18 13

10. Victoria Rosport 11 14:23 11

11. US Hostert 11 12:27 11

12. Una Strassen 11 17:23 10

13. RM Hamm Benfica 11 13:23 8

14. US Rümelingen 11 18:38 6

Auch Offensivakteur Antonio Luisi will das Wort «Meisterschaft» noch nicht in den Mind nehmen: «Die Saison ist einfach noch zu lang und es kann noch zu viel passieren». Gegen Differdingen will der 13-fache Torschütze keine Geschenke verteilen: «Wir werden hockkonzentiert in das Duell gehen und wollen effizient mit unseren Torchancen umgehen.

Seine gute persönliche Bilanz sei auf die Arbeit der ganzen Mannschaft zurückzuführen. «Wir sind eine eingeschworene Einheit. Ich glaube auch, dass wir hauptsächlich deshalb ganz oben stehen», sagt Luisi. Sein Trainer tritt auf die Euphoriebremse: «Ich wiederhole ständig, dass es am schwierigsten ist oben zu bleiben, nicht nach oben zu kommen. Wir haben noch gar nichts gewonnen.»

BGL Ligue, 12. Spieltag:

Sonntag:

RM Hamm Benfica – Fola Esch (15 Uhr)

Victoria Rosport – F91 Düdelingen

Jeunesse Esch – FC Differdingen (16 Uhr)

US Hostert – US Mondorf

Etzella Ettelbrück – Una Strassen

US Rümelingen – Union Titus Petingen

Progrès Niederkorn – Racing Luxemburg



(sw/L'essentiel)