Düdelinger Rumpftruppe vor wichtigen Spielen

Trotz der schweren Beine und körperlichen Probleme konnten die Fußballer von F91 Düdelingen auch in dieser Woche keine Pause einlegen. Dem Team von Trainer Dino Toppmöller stehen zwei schwere Spiele ins Haus: Zunächst empfängt der Meister in der BGL Ligue am Samstag (18 Uhr) Progrès Niederkorn im Stade Jos Nosbaum, dann steht am Donnerstag (18.55 Uhr im Stade Josy Barthel) in der Europa League das Spiel gegen Olympiakos Piräus auf dem Programm.

Tabelle:



1. Jeunesse 7 17:3 19

2. RFCU 8 14:6 15

3. Differdingen 8 10:8 15

4. F91 Düdelingen 7 15:10 13

5. Progrès 8 14:12 13

6. Petingen 8 10:14 13

7. Fola 8 13:10 12

8. Etzella Ettelbrück 8 11:9 11

9. Rosport 8 13:12 11

10. Hamm Benfica 8 12:13 8

11. Mondorf 8 9:13 7

12. Strassen 8 12:18 7

13. Hostert 8 8:21 7

14. Rümelingen 8 12:21 6

Vor diesen wichtigen Duellen haben einige der Düdelinger Akteure mit Verletzungen zu kämpfen. Der neueste auf der Liste ist Kevin Malget, der verletzt von der Nationalmannschaft zurückkehrte. Jonathan Joubert, Jerry Prempreh und Dominik Stolz sind weitere Stammspieler, deren Einsatz fraglich ist.

Toppmöller hofft, dass sich zumindest Prempeh oder Stolz für die Partie gegen Niederkorn fit melden. In der Liga steht F91 mit 13 Punkten auf dem vierten Platz. Zuletzt sprang im Duell mit Racing Luxemburg nur ein Unentschieden heraus. Die ersatzgeschwächte Mannschaft darf sich wohl keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn sie noch ein Wörtchen um den Titel mitreden will. Und das «Abenteuer Europa» soll sicherlich auch nicht mit null Punkten enden.

BGL Ligue, 9. Spieltag:

Samstag:

F91 Düdelingen – Progrès Niderkorn (18 Uhr)



Sonntag:

Union Titus Petingen – Jeunesse Esch (16 Uhr)

Una Strassen – RFCU Luxemburg

US Mondorf – US Rümelingen

Fola Esch – Etzella Ettelbrück

RM Hamm Benfica – US Hostert



(Saïd Kerrou/L'essentiel)