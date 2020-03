Düdelingen kämpft sich weiter nach vorne

Schon am 14. Spieltag in der vergangenen Woche, hatte Union Titus Petingen im Duell mit F91 Düdelingen sichtlich zu kämpfen und musste sich 4:2 geschlagen geben. Die knappe Führung vor Progrès Niederkorn und CS Fola Esch konnte der Tabellenführer noch retten, aber am gestrigen Samstag war der Wechsel an der Tabellenspitze dann unvermeidlich. Während Petingen nur 2:2 gegen Victoria Rosport spielte, tütete CS Fola Esch einen 0:1-Sieg gegen Etzella Ettelbrück ein und setzten sich damit auf Platz 1 der BGL Ligue. Die Niederkorner blieben durch eine 1:2-Niederlage gegen Racing Union leicht abgeschlagen auf dem dritten Platz zurück, befinden sich mit zwei Punkten Rückstand aber immer noch in Reichweite.

Von hinten pirscht sich derweil F91 Düdelingen immer näher an die vorderen Tabellenplätze heran. Mit einem relativ knappen 1:0-Sieg (Tor durch Antoine Bernier in der 63. Minute) gegen Jeunesse Esch trennen nur noch sieben Punkte die Mannschaft von der Spitze.

Ebenfalls spielten die Tabellen-Schlusslichter FC Rodingen gegen den FC Millebaach Blue Boys. Die Partie endete mit einem 3:0-Sieg für Rodingen.

(L'essentiel)