Düdelingen bläst zur Attacke auf die Liga-​​Spitze

Die Winterpause ist vorbei, in der BGL Ligue rollt der Ball wieder. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte hält der Spielplan ein womöglich bedeutendes Duell im luxemburgischen Fußball-Oberhaus parat: Das Team von F91 Düdelingen, das zuletzt vier Jahre in Folge den Titel erringen konnte, trifft auf den aktuellen Spitzenreiter Union Titus Petingen.

Anders als in den vergangenen Jahren geht Düdelingen am Sonntag mit anderen Vorzeichen in das neue Jahr. Aktuell steht der Club auf dem fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf Petingen beträgt satte zwölf Punkte. Auch wenn ein Heimsieg des Serienmeisters am Sonntag (16 Uhr) diesen Abstand auf neun Zähler verkürzen würde und der Mannschaft Auftrieb für die kommenden Spiele verleihen könnte, ruft F91-Trainer Bertrand Crasson die erneute Titelverteidigung nicht als oberste Priorität aus.

Zwei Neue sollen für Tore sorgen

«Wir müssen kühlen Kopf bewahren, die Saison dauert noch drei Monate und momentan sieht es so aus, als hätten wir es dieses Jahr nicht in der eigenen Hand», sagt Düdelingens Coach. Und weiter: «Wir wollen uns zuerst einmal erneut für den Europapokal qualifizieren und die Coupe de Luxembourg wieder nach Düdelingen holen.»

Crasson hofft, dass sich sein Team durch den Wegfall der Doppelbelastung und die Erfahrungen aus der Europa League in Hälfte zwei der Saison steigert: «Ich glaube, das wir das optimal nutzen können und in der Liga wieder mehr Beständigkeit auf den Platz bringen.»

Dabei helfen sollen auch zwei neue Spieler: Brian Mwila und Sekou Keita bieten dem Belgier neue Optionen im Sturm. Außerdem sollen sie Druck auf Spieler wie Edvin Muratovic und Adel Bettaieb ausüben und für einen Konkurrenzkampf um sie Stammplätze in der Offensive sorgen.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)