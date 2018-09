Jeunesse Esch verteidigen ihren Vorsprung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der siebte Spieltag festigte die Position der Schwarz-Weißen mit einem klaren 0:4-Sieg über Una Strassen. Damit beträgt der Vorsprung auf die Verfolger trotzdem nur einen Punkt, allerdings hat man noch ein Spiel weniger als der Großteil der Konkurrenz und dadurch einen deutlichen Vorteil.

Tabelle:



1. Jeunesse 6 14:3 16

2. Differdingen 7 10:7 15

3. RFCU 7 13:5 14

4. F91 6 14:9 12

5. Progrès 6 11:9 10

6. Petingen 7 7:13 10

7. Hamm Benfica 7 11:10 8

8. Etzella Ettelbrück 7 10:9 8

9. Rosport 7 10:11 8

10. Strassen 7 11:15 7

11. Mondorf 7 8:11 7

12. Hostert 7 8:18 7

13. Fola 6 8:9 6

14. Rümelingen 6 12:18 7



Die zweit- und drittplatzierten Differdingen und Racing-Union ließen sich aber auch nicht lumpen und brachten jeweils Tor-reiche Spiele erfolgreich hinter sich. Der FC Differdingen tütete einen 3:2-Sieg gegen Rümelingen ein, wenn auch nicht ohne Gegenwehr, während RFCU Luxemburg die Mondorfer mit einem klaren 0:3 abstrafte.

Richtig Gas gab die F91 Düdelingen, die sich gegen Petingen offenbar angestauten Frust vom Leib ballerten. Mit 6:1 endete das Tor-Spektakel und brachte den Double-Sieger wieder näher an die umkämpfte Spitze.

BGL-Ligue, 7. Spieltag

Sonntag:

Una Strassen – Jeunesse Esch 0:4 US Mondorf – RFCU Luxemburg 0:3 US Hostert – Victoria Rosport 0:3 RM Hamm Benfica – Etzella Ettelbrück 1:1 FC Differdingen – US Rümelingen 3:2 F91 Düdelingen – Union Titus Petingen 6:1

Montag:

Fola Esch – Progrès Niederkorn

