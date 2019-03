Paolo Amodio steht vor einem ganz speziellen Derby

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im vergangenen September gewann Paolo Amodio mit Progrès Niederkorn sein erstes Südwest-Derby im luxemburgischen Fußball-Oberhaus gegen den FC Differdingen. Seither erlebte der Trainer turbulente Zeiten: Er verließ Niederkorn im Oktober 2018 mit der Ankündigung, nicht mehr für einen BGL-Club arbeiten zu wollen. Dann meldete sich aber Fabrizio Bei, der Präsident des FC Differdingen – und Amodio heuerte beim Lokalrivalen an.

Tabelle



1. Düdelingen 17 49:23 36

2. Progrès Niederkorn 17 35:21 33

3. Fola Esch 17 40:17 32

4. Jeunesse Esch 17 30:19 31

5. Titus Petingen 17 29:28 30

6. Racing FC 17 28:19 27

7. Una Strassen 17 30:25 26

8. Differdingen 03 17 22:26 24

9. Etzella Ettelbrück 17 23:27 21

10. US Mondorf 17 23:30 18

11. Victoria Rosport 17 24:35 18

12. Hostert 17 18:38 15

13. Hamm Benfica 17 19:34 12

14. Rümelingen 17 26:54 9

Amodio ist also bei seinem «Herzensverein» angekommen. Dennoch blickt er mit Wohlwollen auf die Zeit in Niederkorn zurück. Sein schönster Moment bei Progrès dürfte sicherlich der Erfolg gegen die Glasgow Rangers in der Qualifikation zur Europa League gewesen sein. «Heute konzentriere ich mich aber voll und ganz auf Differdingen», sagt der Trainer pragmatisch.

Progrès ist wieder oben

Dass sein Blick nur nach vorne gerichtet ist, hat der FC Differdingen derzeit auch bitter nötig: Das Team ist nur Tabellenachter, Europa ist in weite Ferne gerückt. 2019 war bisher ein verheerendes Jahr für die Differdinger. Aus zwölf möglichen Punkten holte die Mannschaft nur einen – das Aus für den bisherigen Trainer Arno Bonvini. «Dennoch bin ich überzeugt davon, dass wir wieder nach oben kommen. Die Spieler brauchen nun vor allem wieder Selbstvertrauen», sagt Amodio.

Dass Differdingen ausgerechnet gegen Niederkorn die Aufholjagd startet, scheint unwahrscheinlich. Progrés hat zu Beginn der Saison einige Punkte liegen lassen, sich aber wieder bis auf Platz zwei hochgearbeitet. Die Schwarz-Gelben strotzen derzeit vor Selbstvertrauen.

BGL Ligue, 18. Spieltag:

Samstag:

F91 Düdelingen – Una Strassen (16 Uhr)

US Mondorf – Union Titus Petingen (18 Uhr)

Sonntag:

Victoria Rosport – Jeunesse Esch (16 Uhr)

Fola Esch – Racing Luxemburg

US Hostert – Etzella Ettelbrück

RM Hamm Benfica – US Rümelingen

FC Differdingen – Progrès Niederkorn



(Saïd Kerrou/L'essentiel)