Blue Boys Mühlenbach entlassen Buyse

Fangio Buyse ist laut dem Quotidien nicht mehr Trainer der Mühlenbacher Blue Boys. Die Nachricht sein den Spielern während der Trainingseinheit am Montagabend übermittelt worden. Die Mannschaft belegt zur Zeit den letzten Platz in der BGL Ligue.

Die Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Rodingen (0:3) brachte letztendlich das Fass zum Überlaufen. Laut dem Quotidien wird sein Assistent Elvir Pepik die Leitung in der Zwischenzeit übernehmen. Mühlenbach tritt am Mittwoch gegen Tabellenführer Fola Esch an.

(L'essentiel)