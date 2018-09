«Progrès kann die Meisterschaft holen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Nach sechs schwierigen Monaten scheinen Sie bei Progrès Niederkorn nun Fuß gefasst zu haben. Wie haben sie die Ankunft in Luxemburg erlebt?

Tabelle:



1. Jeunesse Esch 4 9:2 12

2. FC Differdingen 5 7:3 12

3. RFCU Luxemburg 5 8:4 8

4. Una Strassen 5 11:9 7

5. Etzella Ettelbrück 5 9:7 7

6. US Mondorf-les-Bains 5 8:7 7

7. Progrès Niederkorn 5 9:9 7

8. Union Titus Petingen 5 5:7 7

9. Fola Esch 4 6:5 6

10. US Rümelingen 5 9:12 6

11. RM Hamm Benfica 5 7:8 4

12. Victoria Rosport 5 6:10 4

13. US Hostert 5 7:15 4

14. F91 Düdelingen 3 4:7 3

Mayron De Almeida: Ich kam aus Tours aus der zweiten französischen Liga und brauchte zunächst Spielpraxis und Vertrauen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich wieder gute Leistungen gebracht habe.

Haben Ihnen die Einsätze in der Qualifikation zur Europa League geholfen?

Ich glaube schon. Es war ein schönes Abenteuer mit starken Gegnern. Natürlich sind wir über das Ausscheiden gegen Ufa enttäuscht. Das Gegentor in letzter Minute tut weh. Aber nun blickt das gesamte Team wieder nach vorne.

Nun steht die BGL Ligue auf dem Programm. Was erwartet die Mannschaft am Samstag im Derby gegen Differdingen?

Wir haben schon zwei Spiele verloren, bei denen wir Siege eingeplant hatten. Das Derby ist eine gute Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Steht die Mannschaft unter Druck?

Wir haben nach wie vor hohe Ziele und wollen noch viel erreichen. Dass vor so einem Spiel Druck da ist, ist normal.

Kann Progrès in dieser Saison Meister werden?

Persönlich glaube ich, dass wir das schaffen können. Ein Platz unter den Top drei wäre aber schon ein tolles Ergebnis.

Glauben Sie, dass Sie mit 22 Jahren noch den Sprung unter die Profis schaffen?

An Olivier Thill (wechselte Ende August nach Ufa, Anm. d. Red.) kann man sehen, dass alles möglich ist. Wenn man 100 Prozent seiner Leistung auf den Platz bringt, geht das manchmal schneller, als man denkt.

BGL Ligue, 6. Spieltag:

Freitag: Progrès Niederkorn – FC Difefrdingen (17.30 Uhr)

Samstag: Una Strassen – F19 Düdelingen (16 Uhr) Jeunesse Esch – Victoria Rosport Etzella Ettelbrück – US Hostert US Rümelingen – RM HAmm Benfica RFCU Luxemburg – Fola Esch Union Titus Petingen – US Mondorf

(Saïd Kerrou/L'essentiel)