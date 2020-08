3:0-​​Sieg – F91 liefert Topleistung zum Auftakt ab

F91 Düdelingen ist mit einem dicken Ausrufezeichen in die Saison gestartet. Nachdem die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro ihre Begegnung am ersten Spieltag wegen eines Coronafalls verschieben musste, kam F91 am Sonntag nun zu einem klaren 3:0-Erfolg bei Union Titus Petingen.

Für den Europapokalteilnehmer die zweite bittere Pille innerhalb weniger Tage: Am Donnerstag scheiterten die Petinger bereits nach der 0:2-Niederlage in der Europa-League Qualifikation an den Lincoln Red Imps aus Gibraltar.

Bettaeib macht den Sack zu

Im Spiel gegen Düdelingen hatte Petingen immer wieder Mühe im Spielaufbau und war lediglich bei Kontern gefährlich. F91, das sein erstes Pflichtspiel seit rund sechs Monaten bestritt, erzielte in der 8. Spielminute den Führungstreffer: Kevin Van Den Kerkhof besorgte die frühe Führung per Elfmeter.

Im zweiten Durchgang tauchten die Gastgeber aus Petingen häufiger gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Allerdings machte Düdelingens Torhüter Tim Kips ein gutes Spiel und rettete zweimal gegen Jonathan Nanizayamo (50., 59.). Wenig später brachte der eingewechselte Hassan Nader mit seinem Tor zum 0:2 Düdelingen auf die Siegerstraße (66.). Adel Bettaieb setzte in der 76. Minute mit dem 0:3 dem Schlusspunkt nach einem Konter.

