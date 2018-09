Esch will Strassens Heimschwäche nutzen

Wenn Una Strassen am Sonntag Jeunesse Esch empfängt, trifft das schwächste Heimteam der ersten luxemburgischen Fußballliga auf den Tabellenführer, der bisher noch keine Niederlage einstecken musste. Es spricht einiges dafür, dass die Jeunesse auch nach dem siebten Spieltag die Tabelle weiter anführt.

Tabelle:



1. Jeunesse 5 10:3 13

2. Differdingen 6 7:5 12

3. RFCU 6 10:5 11

4. Progrès 6 11:9 10

5. Petingen 6 6:7 10

6. Düdelingen 5 8:8 9

7. Hamm Benfica 6 10:9 7

8. Etzella Ettelbrück 6 9:8 7

9. Strassen 6 11:11 7

10. Mondorf 6 8:8 7

11. Hostert 6 8:15 7

12. Fola 6 8:9 6

13. Rümelingen 6 10:15 6

14. Rosport 6 7:11 5

In dieser Saison konnte Strassen vor heimischem Publikum noch keinen Punkt holen. Die Mannschaft verlor alle ihrer drei Heimspiele. Dass sie dennoch nicht im Tabellenkeller zu finden ist, liegt an ihren starken Auftritten in der Fremde: Auswärts gewann Strassen zweimal (Hostert und Differdingen) und holte einen Punkt in Mondorf. Die Escher sind dagegen noch immer ungeschlagen und stehen mit vier Siegen und einem Remis trotz eines Spieles weniger als die Konkurrenz ganz oben (13 Punkte).

Der FC Differdingen lauert mit einem Punkt weniger auf Platz zwei und kann bei einem Ausrutscher der Jeunesse die Tabellenspitze erobern – vorausgesetzt der FCD macht seine Hausaufgaben gegen Rümelingen.

BGL Ligue, 7. Spieltag:

Sonntag:

F91 Düdelingen – Union Titus Petingen (16 Uhr)

FC Differdingen – US Rümelingen

RM Hamm Benfica – Etzella Ettelbrück

US Hostert – Victoria Rosport

US Mondorf – RFCU Luxemburg (17 Uhr)

Una Strassen – Jeunesse Esch (18 Uhr)



Montag:

Fola Esch – Progrès Niederkorn (20 Uhr)



(sw/L'essentiel)