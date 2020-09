F91 Düdelingen trifft auf viele alte Bekannte

Englische Woche in Luxemburgs Fußball-Oberhaus: Drei Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Fola Esch steht Düdelingen am Mittwochabend das nächste Topspiel ins Haus. Die Mannschaft muss zum starken Aufsteiger Swift Hesperingen. Dabei treffen dicht nur zwei Teams mit den selben Ambitionen aufeinander – Düdelingen belegt derzeit mit neun Punkten Platz zwei der Tabelle, Hesperingen mit sieben Zählern Platz vier – es ist auch das Wiedersehen alter Bekannter.

Mit Dominik Stolz, Tom Schnell, Mickael Garos und Jonathan Joubert wechselten vor der Saison gleich vier F91-Spieler in Richtung Hesperingen. «Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir an Qualität verlieren würden, aber wir haben eine starke Mannschaft. In der vergangenen Saison ist mehr über Einzelspieler gelaufen, jetzt kommen wir mehr über das Team», sagt F91-Mittelfeldspieler und ergänzt: «Wir sind jetzt eine echte Einheit. Das ist im Fußball das Wichtigste.»

Düdelingen setzt in der neuen Saison auch verstärkt auf junge Spieler wie Tim Kips (19) und Yannick Schauss (20). Zudem sorgen Ricardo Delgado, Filip Bojic, Vova und Kevin Van Den Kerkhof für frischen Wind. Trotz des Umbruchs hat Düdelingen mit drei Siegen aus drei Spielen einen starken Saisonstart hingelegt. Kann die Mannschaft diese Leistung konservieren, kann das Ziel eigentlich nur Europa heißen.

(sw/ng/L'essentiel)