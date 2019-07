Ab August rollt in der BGL Ligue wieder der Ball

Artikel per Mail weiterempfehlen

Während sich die Spieler der Fußball-Clubs des Landes auf die neue Saison vorbereiten, hat der luxemburgische Fußballverband FLF den Spielplan für die Saison 2019/20 veröffentlicht. Bereits am ersten Spieltag stehen zwei Begegnungen auf dem Programm, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Mit dem Duell zwischen Progrès Niederkorn und Jeunesse Esch stehen sich zwei Teams gegenüber, die am Ende in der Tabelle ganz oben stehen möchten. Gleiches gilt im Spiel zwischen der Escher Fola und dem FC Differdingen.

Dem FC Mühlenbach, der in der vergangenen Saison den Aufstieg in die BGL Ligue feierte, steht direkt ein echter Gradmesser ins Haus: Das Team muss zum Serienmeister nach Düdelingen. Der zweite Aufsteiger der FC Rodingen startet zu Hause gegen Una Strassen in die Saison.

Der komplette Spielplan im Überblick:

(sw/L'essentiel)