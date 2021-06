Jeff Strasser ist neuer Trainer der Jeunesse Esch

Jeff Strasser ist der neue Trainer bei Jeunesse Esch. Die Nachricht wurde am Montag, den 7. Juni, am Nachmittag offiziell bekannt gegeben. «Willkommen und viel Glück Jeff», schrieb der Verein auf seinem Facebook-Account und kündigte eine Pressekonferenz für die nächste Woche an. Am frühen Nachmittag hatte Jeunesse den Abgang des bisherigen Trainers Georgios Petrakis, der im Oktober 2020 kam, offiziell gemacht.

Vor seiner Trainer-Karriere war Strasser Profispieler beim FC Metz, 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach, Strasbourg und Zürich. Außerdem spielte er von 1993 bis 2010 98 Mal für die luxemburgische Nationalmannschaft. Danach war er als Trainer bei Fola Esch, dem 1. FC Kaiserslautern und Swift Hesperingen aktiv.

(fl/L'essentiel)