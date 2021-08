Fola verliert gegen Mondorf, Jeunesse räumt ab

Fola Esch hat am Sonntag am ersten Spieltag der BGL Ligue mit einer Zweitbesetzung 0:2 in Mondorf verloren. Der amtierende Meister tritt am Donnerstag im Conference League-Rückspiel gegen Linfield FC an, wo die Escher nach dem 1:2-Sieg im Hinspiel eine gute Chance auf den Einzug in die nächste Runde haben.

Jeunesse Esch machte währenddessen mit einem 5:0-Sieg gegen Hamm keine Gefangenen. Swift Hesperingen verlor derweil 0:3 gegen Racing Luxemburg. Das Derby zwischen Progrès Niederkorn und Differdingen 03 wurde wegen starker Regenfälle abgebrochen.

Die Ergebnisse des ersten Spieltages

Racing FC - Swift Hesperingen: 0:3

US Mondorf - Fola Esch: 2:0

Jeunesse Esch - Hamm Benfica: 5:0

Hostert - Rodingen: 3:1

Etzella Ettelbrück - Victoria Rosport: 1:3

Titus Petingen - UNA Strassen: 1:2

Progrès Niederkorn - Differdingen 03: Spiel abgebrochen

F91 Düdelingen - Wiltz: auf den 14. August, 18 Uhr verschoben

(L'essentiel)