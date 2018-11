Jeunesse souverän – F91 brennt Feuerwerk ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jeunesse Esch hat am 10. Spieltag der BGL Ligue seinen Vier-Punkte-Vorsprung in der Tabelle behauptet. Der Spitzenreiter ließ im Heimspiel gegen Hamm Benfica keine Zweifel aufkommen und gewann souverän mit 4:0. Die Tore erzielten Frederick Kyereh, Tiago Monteiro (Eigentor), Joël Pedro und Toni Luisi.

Tabelle:



1. Jeunesse Esch 10 26:7 25

2. Racing Luxemburg 10 20:8 21

3. F91 Düdelingen 10 29:16 19

4. FC Differdingen 10 145:9 19

5. Fola Esch 10 23:11 18

6. Progrès Niederkorn 10 17:16 16

7. Union Titus Petingen 10 14:20 16

8. Etzella Ettelbrück 10 13:15 14

9. Victoria Rosport 10 14:19 11

10. US Hostert 10 11:23 11

11. US Mondorf 10 13:18 10

12. RM Hamm Benfica 10 13:19 8

13. Una Strassen 10 13:22 7

14. US Rümelingen 10 17:34 6



Sage uns schreibe elf Tore bekamen die Zuschauer beim Schützenfest in Rümelingen zu sehen: F91 Düdelingen gab gegen den Austeiger auf die 1:3-Niederlage gegen die Jeunesse unter der Woche die richtige Antwort und schoss den Gastgeber mit 9:2 aus dem Stadion. Der Düdelinger Stürmer Nicolas Perez schnürte innerhalb von zwölf Minuten einen Viererpack. Edisson Jordanov, Edis Agovic, Milan Bisevac, Danel Sinani und Dave Turpel schraubten das Ergebnis für F91 weiter in die Höhe. Fatih Sahin und Bryan Gomes erzielten die Ehrentreffer für die Rümelinger.

Die Escher Fola ließ sich trotz eines 0:1-Rückstandes gegen Victoria Rosport nicht aus der Ruhe bringen und fuhr letztendlich einen souveränen 4:1-Sieg ein. Racing Luxemburg führte die Entscheidung gegen Union Titus Petingen erst durch zwei Tore in der Schlussphase herbei. Der Tabellenzweite gewann ebenfalls mit 4:1. Der FC Differdingen patzte als einziges Topteam beim 1:1 gegen Hostert. Bereits am Samstag hatte Progrès Niederkorn mit 2:0 gegen Strassen gewonnen.

BGL Ligue, 10. Spieltag:

Samstag:

Progrès Niederkorn – Una Strassen 2:0

Sonntag:

Victoria Rosport – Fola Esch 1:4

Jeunesse Esch –RM Hamm Benfica 4:0

US Hostert – FC Differdingen 1:1

Etzella Ettelbrück – US Mondorf 2:0

US Rümelingen – F91 Düdelingen 2:9

Racing Luxemburg – Union Titus Petingen 4:1



(sw/L'essentiel)