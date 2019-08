Jeunesse will nach Auftaktklatsche punkten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Damit dürften bei der Jeunesse die wenigsten gerechnet haben: Nach den zuletzt durchwachsenen Auftritten in der Qualifikation zur Europa League (0:1 und 0:4 gegen Guimaraes) starteten die Fußballer aus Esch mit einem kleinen Debakel in die Meisterschaft: 0:4 hieß es am ersten Spieltag der BGL League gegen Progrès Niederkorn. Auch für den neuen Trainer des Clubs, Nicolas Huysman, alles andere als ein Einstieg nach Wunsch. «Wir müssen einfach weiterarbeiten, damit das Team weiter wächst», erklärte der Coach gelassen.

Gegen Racing Luxemburg wird die Jeunesse am Sonntag allerdings von einer anderen Seite zeigen müssen, wenn sie die ersten Punkte einfahren will – auch wenn der Hauptstadtclub ebenfalls mit einer Pleite startete (2:3 zu Hause gegen Petingen).

Die Niederkorner werden in Hostert alles daran setzen ihre Tabellenführung zu verteidigen. Der FC Differdingen, der bei der Escher Fola mit den 2:1-Sieg stark präsentierte, will nun auf dem eigenen Platz gegen Mondorf nachlegen. Das Spiel zwischen Union Titus Petingen und F91 Düdelingen wurde aufgrund der Europakampagne der Düdelinger verlegt. Wann das Duell stattfindet, steht noch nicht fest.

(pdf/L'essentiel)