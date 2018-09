F91 siegt in letzter Sekunde bei Fola Esch

Duell der Enttäuschten. So könnte man die Nachholpartie in der BGL Ligue zwischen Fola Esch und F91 Düdelingen am Mittwochabend umschreiben. Beide blieben bislang in der Liga hinter den Erwartungen zurück, wenngleich bei F91 derzeit natürlich alles von der Europa League überstrahlt wird.

Tabelle:



1. Jeunesse 5 10:3 13

2. Differdingen 6 7:5 12

3. RFCU 6 10:5 11

4. Progrès 6 11:9 10

5. Péetingen 6 6:7 10

6. Düdelingen 5 8:8 9

7. Hamm Benfica 6 10:9 7

8. Etzella Ettelbrück 6 9:8 7

9. Strassen 6 11:11 7

10. Mondorf 6 8:8 7

11. Hostert 6 8:15 7

12. Fola 6 8:9 6

13. Rümelingen 6 10:15 6

14. Rosport 6 7:11 5

Die Fola zeigte zu Beginn die engagiertere Leistung und ging durch Samir Hadji bereits in der 12. Minute in Führung. Düdelingen kam erst nach der Halbzeit richtig ins Spiel. Der gerade eingewechselte Sanel Ibrahimovic markierte folgerichtig in der 58. Minute das 1:1. Als alle schon mit einem Remis rechneten, foulte Billy Bernard den Torschützen im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dave Turpel souverän zum 2:1.

Mit diesem Auswärtssieg kann der Meister aus Düdelingen ein wenig durchatmen, während die Stimmung bei Fola weiter in den Keller wandert.

Nachholspiel

Fola Esch - F91 Düdelingen 1:2 (1:0)

(L'essentiel)