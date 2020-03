Serredszum übernimmt Union Titus Petingen

Cyril Serredszum ist neuer Trainer bei Union Titus Petingen. Er übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung. Carlos Fangueiro, der zuletzt beim BGL-Ligisten an der Seitenlinie stand, musste am Dienstag seinen Hut nehmen. Der Herbstmeister reagierte damit auf die sportliche Talfahrt aus fünf sieglosen Spielen in Serie.

In der Rückrunde kassierte Petingen drei Niederlagen und spielte einmal Remis. In der Tabelle rutsche der Club auf Rang vier ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter Fola Esch beträgt derzeit sechs Punkte. In der vergangenen Saison trainierte Serredszum Progrès Niederkorn,

Seit Sonntag ist René Peters auch nicht mehr Trainer bei der US Hostert. Seinen Posten hat Henri Bossi übernommen.

(L'essentiel)