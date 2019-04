Vier Clubs tummeln sich an der Tabellenspitze

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon mehrmals in der laufenden Saison hat es in der BGL Ligue einen Führungswechsel in der Tabelle gegeben. Lange stand die Escher Jeunesse oben, dann der Stadtrivale Fola und nun der Meister aus Düdelingen. Kein Wunder: In Luxemburgs-Fußball Oberhaus geht es eng zu im Kampf um die Meisterschaft. Neben den genannten Mannschaften darf sich auch noch Progrès Niederkorn mit vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen.

Tabelle:



1. F91 Düdelingen 18 50:24 37

2. Fola Esch 18 43:17 18 35

3. Jeunesse Esch 18 32:20 34

4. Progrès Niederkorn 18 35:23 33

5. Union Titus Petingen 18 30:32 30

6. Racing Luxemburg 18 28:22 27

7. Una Strassen 18 31:26 27

8. FC Differdingen 18 24:26 27

9. US Mondorf 18 27:31 21

10. Etzella Ettelbrück 18 23:31 21

11. Victoria Rosport 18 25:37 18

12. US Hostert 18 22:387 18

13. RM Hamm Benfica 18 19:35 12

14. US Rümelingen 18 27:54 12







Unter den Top Vier treffen Progrès und Fola Esch am Sonntag direkt aufeinander. Die Jeunesse empfängt Una Strassen, während Düdelingen das schwere Auswärtsspiel in Petingen vor der Brust hat. Die Tabellenspitze könnte nach dem Spieltag also wieder ganz anders aussehen.

Für Niederkorn geht es gegen die Fola nicht nur darum, sich an der Spitze festzubeißen, sondern auch um einen Platz im europäischen Wettbewerb. F91 Düdelingen plagen weiterhin Personalsorgen: Trainer Dino Toppmöller muss am Sonntag auf etliche Stammkräfte verzichten. Tom Schnell und Bryan Mélisse fehlen genauso wie Clément Couturier und Stelvio Cruz.

BGL Ligue, 19. Spieltag:

Sonntag: Progrès Niederkorn – Fola Esch (15 Uhr)

Jeunesse Esch – Una Strassen (16 Uhr)

Victoria Rosport – US Hostert

Union Titus Petingen – F91 Düdelingen

Racing Luxemburg – US Mondorf

US Rümelingen – FC Differdingen

Etzella Ettelbrück – RM Hamm Benfica



(Saïd Kerrou/L'essentiel)