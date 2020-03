Progrès gibt Angebot für Dominik Stolz ab

Nach unseren Informationen will Progrès Niederkorn Dominik Stolz von F91 Düdelingen loseisen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim luxemburgischen Serienmeister läuft zum Ende der Saison aus. Die Verhandlungen sind bereits fortgeschritten: Niederkorn hat bereits ein erstes Angebot für den 29-jährigen Rechtsfuß aus Deutschland abgegeben.

Ob Stolz weiterhin in Luxemburg die Fußballschuhe schnüren will, ist allerdings ungewiss. Bereits im vergangenen Sommer hatte er Kontakte nach Polen zu Legia Warschau. In der laufenden Saison kommt er bisher auf fünf Tore und drei Vorlagen.

Im Kampf um die europäischen Plätze musste F91 unter der Woche einen Rückschlag hinnehmen. Der Meister verlor zu Hause mit 2:3 gegen Progrès und liegt in der Tabelle mit derzeit sechs Punkten Rückstand auf Differdingen auf Platz fünf. Am kommenden Sonntag spielt Düdelingen bei Racing Luxemburg, Niederkorn, derzeit auf Platz zwei, empfängt Victoria Rosport. Spitzenreiter ist weiterhin die Escher Fola. Das Team von Trainer Jeff Strasser muss im Topspiel des 17. Spieltags zum Tabellendritten Union Titus Petingen.

BGL Ligue, 17. Spieltag:

Sonntag, 16 Uhr:

US Hostert – Una Strassen

Etzella Ettelbrück – FC Differdingen

Blue Boys Mühlenbach – US Mondorf

Jeunesse Esch – FC Rodingen

Progrès Niederkorn – Victoria Rosport

Racing Luxemburg – F91 Düdelingen

Union Titus Petingen – Fola Esch



(L'essentiel)