Sprengt Differdingen die Escher Dominanz?

Esch/Alzette dominiert zurzeit die BGL Ligue. Nach zwölf Spieltagen thront die Jeunesse mit 29 Punkten ungeschlagen an der Spitze der Liga. Die Fola startete mit drei Niederlagen in die Saison, kämpfte sich aber, seitdem Jeff Strasser wieder als Trainer das Zepter schwingt, Stück für Stück nach oben.

Tabelle:



1. Jeunesse Esch 12 27:7 29

2. Fola Esch 12 29:13 24

3. F91 Düdelingen 12 35:20 23

4. FC Differdingen 12 18:9 23

5. Progrès Niederkorn 12 24:17 22

6. Racing Luxemburg 12 20:11 21

7. Union Titus Petingen 12 15:25 17

8. US Mondorf 12 18:19 14

9. FC Etzella Ettelbrück 12 15:21 14

10. Una Strassen 12 19:23 13

11. Victoria Rosport 12 16:25 12

12. US Hostert 12 13:28 12

13. RM Hamm Benfica 12 14:25 8

14. US Rümelingen 12 18:38 7

Vor dem letzten Spieltag vor der Winterpause liegt die Fola mit fünf Punkten Rückstand auf dem Stadtrivalen auf dem zweiten Tabellenplatz. Der FC Differdingen könnte am Sonntag im direkten Aufeinandertreffen durch einen Sieg aber noch an der Fola vorbeiziehen. Gewinnt auch Düdelingen gegen Hostert würde die Fola sogar bis auf Platz vier durchgereicht.

BGL Ligue, 13. Spieltag:

Sonntag:



Fola Esch – FC Differdingen (15 Uhr)

Una Strassen – Victoria Rosport (15.30 Uhr)

Progrès Niederkorn – Jeunesse Esch (16 Uhr)

Racing Luxemburg – US Rümelingen

Union Titus Petingen – Etzella Ettelbrück

F91 Düdelingen – US Hostert

US Mondorf – RM Hamm Benfica

(sw/L'essentiel)