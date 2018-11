Zieht Jeunesse der Konkurrenz weiter davon?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mehr geht derzeit nicht im Luxemburger Vereinsfußball: Der RFCU Luxemburg empängt am Samstag die Jeunesse aus Esch. Anders ausgedrückt: Der Tabellenzweite trifft auf den Spitzenreiter.

Tabelle:



1. Jeunesse Esch 10 26:7 25

2. Racing Luxemburg 10 20:8 21

3. F91 Düdelingen 10 29:16 19

4. FC Differdingen 10 145:9 19

5. Fola Esch 10 23:11 18

6. Progrès Niederkorn 10 17:16 16

7. Union Titus Petingen 10 14:20 16

8. Etzella Ettelbrück 10 13:15 14

9. Victoria Rosport 10 14:19 11

10. US Hostert 10 11:23 11

11. US Mondorf 10 13:18 10

12. RM Hamm Benfica 10 13:19 8

13. Una Strassen 10 13:22 7

14. US Rümelingen 10 17:34 6

Derzeit beträgt der Vorsprung der Jeunesse auf die Hauptstädter vier Punkte. Mit einem weiteren Sieg könnte der Rekordmeister (24 Titel) auf sieben Punkte davonziehen – vorausgesetzt, F91 Düdelingen, in der Tabelle auf Platz drei, leistet sich gegen den Aufsteiger Etzella Ettelbrück einen weiteren Patzer.

Im Tabellenkeller spielen Una Strassen und die US Rümelingen um die «rote Laterne.»

BGL Ligue, 11. Spieltag:

Samstag: Fola Esch – US Hostert (17 Uhr) FC Differdingen – RM Hamm Benfica (18 Uhr) RFCU Luxemburg – Jeunesse Esch Union Titus Petingen – Progrès Niederkorn Una Strassen – US Rümelingen Sonntag: F91 Düdelingen – Etzella Ettelbrück (15 Uhr) US Mondorf – Victoria Rosport (15.30 Uhr)

(sw/L'essentiel)