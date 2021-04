Racing schlägt Esch und nimmt Kurs auf Europa

Das Last-Minute-Tor könnte am Ende der Saison den Unterschied machen. Im Kampf um Tabellenplatz vier und damit den letzten Europapokal-Platz taten sich sowohl Jeunesse Esch als auch Racing Luxembourg schwer. Die Hauptstädter hatten in der kampfbetonten Anfangsphase die einzige klare Torchance. Im weiteren Verlauf klärte Torhüter Lucas Fox eine Ecke von Yann Marbella (18. Spielminute).

Nach der Pause kamen die Escher stärker zurück und dem Führungstreffer am nächsten. Romain Ruffier rettete vor dem starken Moussa Maazou, der in der 68. Spielminute frei vor ihm auftauchte. In der 86. Minute war Ruffier dann erneut zur Stelle und hielt sein Team mit einer Parade im Spiel, als er den Kopfball von Stelvio Cruz entschärfte. Yan Bouche sorgte dann kurz drauf für die Entscheidung, indem er einen von Loris Tinelli eingeleiteten Konter mit dem spielentscheidenden Tor abschloss (0:1, 87.).

Bei sechs verbleibenden Spielen bleibt das Rennen um den vierten Platz so eng wie eh und je, aber Racing hat nun die Nase vorne. Die drei Titelanwärter (Fola, Hesperingen und Düdelingen) haben alle mit großem Vorsprung gewonnen.

(Tom Vergez/L'essentiel)