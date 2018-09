Die Escher Fola lädt F91 zum Krisengipfel

Wenn Fola Esch in der ersten Fußballliga des Großherzogtums auf F91 Düdelingen trifft, geht es meist um Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze. In der Hinrunde der Saison 2018/19 stehen die Vorzeichen allerdings anders: Der Elfte der Tabelle steht am Mittwochabend, 19.30 Uhr, dem Zwölften gegenüber. Dies ist einerseits auf einen verkorksten Start in die neue Saison zurückzuführen, im Falle Düdelingens aber auch auf die Qualifikation für die Europa League.

Tabelle:



1. Jeunesse Esch 4 9:2 13

2. FC Differdingen 5 7:3 12

3. RFCU Luxemburg 5 8:4 8

4. Una Strassen 5 11:9 7

5. Etzella Ettelbrück 5 9:7 7

6. US Mondorf-les-Bains 5 8:7 7

7. Progrès Niederkorn 5 9:9 7

8. Union Titus Petingen 5 5:7 7

9. Fola Esch 4 6:5 6

10. US Rümelingen 5 9:12 6

11. RM Hamm Benfica 5 7:8 4

12. Victoria Rosport 5 6:10 4

13. US Hostert 5 7:15 4

14. F91 Düdelingen 3 4:7 3

Die Mannschaft aus Esch hat bereits drei Spiele ihrer fünf Spiele verloren und braucht daher dringend Punkte, um nicht im Niemandsland der Tabelle zu verschwinden. Der Meister aus Düdelingen hat in vier Spielen schon zwei Niederlagen kassiert, und kann sich mit Blick auf die Titelverteidigung ebenfalls keinen Ausrutscher mehr leisten.

Wochen der Wahrheit für die Fola

Hinter dem Einsatz des Escher Königstransfers, Ashraf Drif, steht noch immer ein Fragezeichen. Der ehemalige Spieler der US Hostert verpasste den Saisonstart aufgrund einer Zehenverletzung, könnte gegen Düdelingen aber wieder auf der Bank sitzen. F91 kann personell fast aus dem Vollen schöpfen und die gleiche Mannschaft aufstellen, die in der Europa League dem AC Mailand das Leben schwer machte.

Für die Fola steht nach dem Spiel gegen F91 schon am kommenden Montag das nächste wegweisende Duell gegen Progrès Niederkorn auf dem Programm. Düdelingen bekommt es am Sonntag mit Union Titus Petingen zu tun.

(Saïd Kerrou/L'essentiel)