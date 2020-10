Vier Coronafälle bei Progrès Niederkorn

Drei Spieler und der Mannschaftsarzt des BGL-Ligisten Progrès Niederkorn sind positiv auf Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der Club testete seine komplette Mannschaft sowie den Betreuerstab, weil zwei Personen leichte Symptome aufgewiesen hatten. «Die gesamte Gruppe steht seit sieben Tagen unter Quarantäne, wir wollen kein Risiko eingehen», erklärte Thomas Gilgemann, der sportliche Leiter von Progrès. Das Team will das Training wieder zum 27. Oktober aufnehmen.

Der Verband hat angekündigt, dass das für Mittwoch geplante Spiel zwischen Niederkorn und Swift Hesperingen auf den 25. November verschoben wird. Das Auswärtsspiel in Rosport, ursprünglich am 25. Oktober angesetzt. wurde auf den 2. Dezember verlegt. Da Niederkorn bereits am 4. November gegen Racing Luxemburg spielt, wird der Spielplan des Clubs extrem voll. «Das wird nicht einfach. Wir müssen in der Zeit viele englische Wochen spielen», sagt Gilgemann. Progrès steht derzeit mit zehn Punkten auf Platz sieben der Tabelle.