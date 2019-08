F91-​​Coach Bossi wechselt den Erfolg ein

Die Sommerpause ist zu Ende und in der BGL Ligue rollt seit diesem Wochenende wieder der Ball. Der amtierende Meister F91 Düdelingen, empfing zum Saisonauftakt die Aufsteiger der Mühlenbach Blue Boys. Der Liga-Neuling lieferte zunächst ein starkes Spiel ab und lag zur Pause mit 1:0 vorne. Ahmed Rani brachte die Blue Boys kurz vor dem Pausenpfiff in Führung.

Nach dem Seitenwechsel schlug der eingewechselte Danel Sinani zurück und glich in der 48. Minute für F91 zum 1:1 aus. Sabir Bougrine war nach 74 Minuten mit einen sehenswerten Distanzschuss erfolgreich und Ryan klapp, der ebenfalls eingewechselt wurde, machte mit seinem Tor zum 3:1 in der 88. Minute endgültig den Sack für die Düdelinger zu.

Der erste Tabellenführer der Saison 2019/20 heißt Victoria Rosport, das einen 3:0-Erfolg gegen Etzella Ettelbrück eingefahren hat. Strassen gewann mit 2:1 in in Rodingen, Union Titus Pétange mit 3:2 beim RFCU Luxemburg und Mondorf setzte sich mit einem knappen 1:0 in Hostert durch. Um 18.30 Uhr treffen Fola Esch und der FC Differdingen im Topspiel aufeinander. Am Montag stehen sich Progrès Niederkorn und Jeunesse Esch gegenüber.

(jw/L'essentiel)