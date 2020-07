Die neue Saison startet mit dem Escher Derby

Der Luxemburger Fußballverband FLF hat am Donnerstag den Spielplan für die kommende Saison in der BGL Ligue veröffentlicht. Zum Start der neuen Saison, am 23. August, kommt es gleich im Topspiel zum Escher Derby zwischen der Fola und Jeunesse. Der letzte Spieltag vor dem Jahreswechsel findet am 13. Dezember statt. Am 7. Februar endet die Winterpause.

Wie die FLF außerdem bekanntgab, haben sich insgesamt 958 Mannschaften aus 103 Vereinen für die kommende Saison angemeldet – ein neuer Rekord.

(sw/L'essentiel)