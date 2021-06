«Eine Anerkennung für die Arbeit beim anderen Verein»

Nachdem letzte Woche die Verpflichtung von Jeff Strasser bekannt gegeben wurde, präsentierte Jeunesse Esch am heutigen Donnerstag im Stade de la Frontière in Esch ganz offiziell seinen neuen Trainer. Strasser, der Fola Esch in den letzten zehn Jahren trainiert hat, erklärte, warum er sich für den Posten beim Erzrivalen entschieden hat. «Die Rivalität ist da», erklärt Jeff Strasser. «Das ist etwas, worüber man nachdenkt, wenn man viele Jahre irgendwo verbracht hat. Aber wenn ein großer Konkurrent Ihnen einen Job oder ein Projekt anbietet, ist das auch eine Anerkennung für die Arbeit, die Sie bei einem anderen Verein geleistet haben.»

Der Trainer hatte Fola im Sommer 2020 verlassen, um die Zügel bei Hesperingen zu übernehmen. Der Luxemburger kommt gerade aus einer vereinslosen Zeit, in der er sich mit seiner Familie erholt hat. Er ist zuversichtlich, dass er eine Mannschaft aufbauen kann, die jedes Mal mit dem Willen zum Sieg auf das Spielfeld geht.

« Er kennt den Fußball und lebt für ihn »

Um dies zu erreichen, ist der Verein auf der Suche nach mehreren Verstärkungen, darunter Innenverteidiger und Offensivprofile. Stürmer Moussa Maazou, der im letzten Winter kam, hat seinen Vertrag verlängert. Bevor er den neuen Trainer vorstellte, zog Jeunesse-Vizepräsident Panos Katsaitis Bilanz über die abgelaufene Saison, die der Verein auf dem achten Platz beendete. «Die letzte Saison war sehr durchschnittlich», sagte er. «Wir wollen nicht, dass der Club in der unteren Hälfte landet. Jeff Strasser ist ein sehr professioneller Trainer, der sich mit Fußball auskennt und dafür lebt», so Panos Katsaitis. «Wir glauben, dass er der Mannschaft die Qualität geben wird, die ihr in der letzten Saison fehlte.»

(Nicolas Grellier / L'essentiel)