F91 und Escher Clubs fahren Siege ein – FCD nur 1:1

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Top Clubs der BGL Ligue haben am 23. Spieltag am Mittwoch allesamt drei Punkte eingefahren. Der Tabellenführer F91 Düdelingen siegte durch die Tore von Jordanov und Ibrahimovic mit 2:0 bei Etzella Ettelbrück. Der Titelverteidiger verteidigte damit seinen Sechs-Punkte-Vorsprung in der Tabelle.

Bildstrecken Jeunesse siegt im Nachholspiel gegen F91 Tabelle:



1. F91 Düdelingen 23 61:27 50

2. Fola Esch 23 57:23 44

3. Jeunesse Esch 23 40:25 44

4. Progrès Niederkorn 40 41:29 40

5. FC Differdingen 23 33:29 40

6. RFCU Luxemburg 23 36:26 36

7. Una Strassen 23 40:36 36

8. US Mondorf 23 36:35 33

9. Union Titus Petingen 23 33:40 31

10. Victoria Rosport 23 31:44 25

11. Etzella Ettelbrück 23 25:41 22

12. US Hostert 23 28:49 21

13. RM Hamm Benfica 23 24:42 16

14. US Rümelingen 23 31:70 13







Die Escher Fola musste dagegen in Hostert zittern. In der 85. Minute lagen die Gastgeber noch mit 2:1 vorne, ehe Seydi und Hadji die Partie in den Schlussminuten noch zugunsten der Strasser-Truppe drehte. Zu einem knappen 1:0-Sieg über Racing Luxemburg kam Stadtrivale Jeunesse, der nun genau wie die Fola 44 Punkte auf dem Konto hat.

Der Verlierer des Tages ist der FC Differdingen, der nach dem 1:1-Unentschieden gegen Hamm Benfica auf Platz fünf der Tabelle abrutschte. Das punktgleiche Niederkorn, das 1:0 gegen Petingen gewann, ist Dank des besseren Torverhältnisses an den Stahlstädtern vorbeigezogen.

BGL Ligue, 23. Spieltag:

US Rümelingen – Una Strassen 0:2

US Hostert – Fola Esch 2:3

Victoria Rosport – US Mondorf 0:4

Jeunesse Esch – RFCU Luxemburg 1:0

Etzella Ettelbrück – F91 Düdelingen 0:2

RM Hamm Benfica – FC Differdingen 1:1

Progrès Niederkorn – Union Titus Petingen 1:0



(L'essentiel)