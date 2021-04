Grandjean verlängert bei Fola für eine Saison

Sébastien Grandjean bleibt ein weiteres Jahr Trainer bei Fola Esch. Der Belgier hatte im Sommer den Posten von Jeff Strasser übernommen. Der zunächst bis zum Saisonende geltende Vertrag des 50-Jährigen ist verlängert worden, wie der Verein am Freitag mitteilt. Mit Grandjean führen die Escher derzeit die Tabelle der BGL Ligue mit einem Vier-Punkte-Vorsprung an. Dabei hat die Fola derzeit ein Spiel mehr auf dem Konto als die Verfolger aus Hesperingen und Düdelingen. Grandjean freute sich über das Vertrauen der Verantwortlichen: «Ich bin 50 Jahre alt, ich möchte nicht mehr bei jeder Entscheidung in Frage gestellt werden, ich denke, dass sich hier ein Vertrauen aufgebaut hat und das erklärt die Ergebnisse, die wir dieses Jahr erzielt haben.

«Wir hatten das Glück, jemanden zu finden, der sich sehr schnell in unser Projekt integriert hat», sagt Fola-Präsident Mauro Mariani. Als man den Trainer eingestellt habe, sei das Ziel gewesen, eine Spitzenrolle in der Liga zu spielen, so Mariani weiter und der Präsident fügt an: «Das Ziel haben wir bereits erreicht.» Die Bitte der Vereinsführung, auch den jungen Spielern eine Chance zu geben, habe der Trainer erfolgreich umgesetzt.

Beim Trainerstab gab es bei der Vorstellung zudem eine Neuerung. Lionel Zanoni, der vorher als Jugendtrainer eingesetzt wurde, wird künftig als Videoanalyst arbeiten. Er löst Noémie Mura ab. Zum Aufgabenfeld Zanonis solle nicht nur die erste Mannschaft zählen, sondern auch die Analyse der Spiele der U-17 und der U-19. Beim Rest des Trainerteams gibt es keine Überraschungen: Miguel Correia bleibt Co-Trainer. Filipe Noronha übernimmt erneut die Position des Torwarttrainers und Physio-Urgestein Miguel da Costa geht in seine 13. Spielzeit für das Team aus dem Südwesten Luxemburgs.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)