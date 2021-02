Düdelingen kämpft und bleibt weiter Erster

Auch im dritten Spiel seit dem Neustart der BGL-Liga tut sich Spitzenreiter Düdelingen schwer. Am Mittwochabend waren die Männer aus dem Süden bei Racing Luxemburg zu Gast. Die Düdelinger offenbarten im Abschluss Schwächen, konnten aber trotzdem ihren neunten Saisonsieg feiern. Doch zunächst wurde das Team von Trainer Carlos Fangueiro kalt erwischt: In der zehnten Spielminute war es Racings Mana Dembélés mit einem geschickten Lupfer aus 35 Metern, der den Spitzenreiter in Bedrängnis brachte. Nach einem Fehlpass von Vova konnte der Racing-Stürmer Tim Kips den Ball in die Maschen befördern. Der Hauptstadt-Kicker kam völlig frei zum Schuss.

Fangueiros Männer konnten sich allerdings schnell wieder zurück ins Spiel bringen. Bertino Cabral schaltetet nach einer Ecke am kurzen Pfosten am schnellsten und trifft mit einem abgefälschten Schuss zum Ausgleich in der 15. Spielminute. Danach übernahmen die Düdelinger die Kontrolle über das Spiel und nagelten die Hauptstädter in deren Hälfte nahezu fest. Allein Zählbares wollte aus der Dominanz lange nicht entstehen. Da durch Probleme beim Spielaufbau der Gäste kein Tor fallen wollte, musste erneut eine Einzelleistung den Unterschied machen. So war es an Joker Yannick Schaus, der mit einem wuchtigen Fernschuss in der 67. Minute für die Entscheidung sorgte. Der Torschütze war erst kurz zuvor auf den Platz gekommen.

Das Ende des Spieles wurde dann von einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Trainern überschattet. Der Schiedsrichter verwies Düdelingens Fangueiro und seinen Kollegen Régis Brouard schließlich des Feldes. Düdelingen kann am Ende mit vier Punkten Vorsprung die Tabellenspitze verteidigen.

(Tom Vergez/L'essentiel)