Jeunesse Esch schlägt F91 im Auswärtsspiel

Der amtierende luxemburgische Meister musste eine Niederlage einstecken. Am Samstag gab sich F91 den Jeunesse d'Esch geschlagen, die Mannschaft gewann am dritten Tag der BGL Ligue mit 1:3. Makota schoss das erste Tor in der elften Minute. Natami zog nach und schaffte in der 41. Minute den Ausgleich, bevor es in die Halbzeit ging.

Aber die Escher legten in der zweiten Hälfte nach dem Spielausschluss von Skenderovic nach. Todorovic (69. Minute) und Boakye (73. MInute) brachten der Jugend den Sieg. Düdelingen beendete das Spiel mit nur neun Männern.

Mit diesem Erfolg steht die Escher Jugend nun mit sechs Punkten in der Tabelle und bildet mit Progrès und Rosport an der Spitze. Düdelingen stagniert auf dem neunten Platz mit drei Punkten.

BGL Ligue 3. Spieltag

Sonntag

RFCU - Progrès Niederkorn

Rosport - Union Titus Petingen

Rodingen - Blue Boys

Fola Esch - Etzelle Ettelbrück (16 Uhr)

US Mondorf - Una Strassen (18 Uhr)

FC Differdingen - Hostert (18.30 Uhr)

(L'essentiel)