Jeunesse will gegen Hostert wieder auf Kurs kommen

Der zuletzt wenig erfolgreiche Marc Thomé ist nicht länger Trainer bei Jeunesse Esch. Unter der Woche teilte der luxemburgische Rekordmeister mit, dass Sébastien Grandjean mit sofortiger Wirkung das Amt übernimmt. Er soll den Verein in den Europacup führen und damit das vor der Saison ausgegebene Ziel erreichen. Viel Zeit die Mannschaft kennenzulernen und ihr ein neues System einzuimpfen, bleibt dem neuen Mann an der Seitenlinie also nicht.

Rangliste:

1. F91 Düdelingen 19 53:25 40

2. Fola Esch 19 44:18 36

3. Progrès Niederkorn 19 36:24 34

4. Jeunesse Esch 19 33:22 34

5. RFCU Luxemburg 19 31:22 30

6. Una Strassen 19 33:27 30

7. FC Differdingen 19 26:27 30

8. Union Titus Petingen 19 31:35 30

9. US Mondorf 19 27:34 21

10. Victoria Rosport 19 27:37 21

11. Etzella Ettelbrück 19 23:34 21

12. US Hostert 19 22:40 18

13. RM Hamm Benfica 19 22:35 15

14. US Rümelingen 19 28:56 12

Schon gegen die US Hostert will die Jeunesse am Sonntag in die Erfolgsspur zurückkehren. Bei noch sieben ausstehenden Spielen und vier Punkten Vorsprung auf Racing Luxemburg auf Platz fünf ist Grandjeans Mission alles andere als unmöglich.

BGL Ligue, 20. Spieltag:

Sonntag:

Una Strassen – Union Titus Petingen (16 Uhr)

US Hostert – Jeunesse Esch

RM Hamm Benfica – Victoria Rosport

FC Differdingen – Etzella Ettelbrück

Fola Esch – US Rümelingen

US Mondorf – Progrès Niederkorn

F91 Düdelingen – Racing Luxemburg



(L'essentiel)