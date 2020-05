Swift Hesperingen verpflichtet Jonatan Joubert

Jonathan Joubert will es mit 40 Jahren noch einmal wissen: Der 40 Jahre alte ehemalige Nationaltorhüter verlässt F91 Düdelinegn und streift in der kommenden Sasion das Trikot von Aufsteiger Swift Hesperingen über. Joubert war in den vergangenen 16 Jahren für F91 aktiv.

Mit 495 Sasionspielen hält der Torwart den Rekord in der BGL Ligue. Für die «Roud Leíwen» lief Joubert 90 Mal auf. «Jonathan ist natürlich ein sehr erfahrener Keeper, der auch mit 40 Jahren dem gegnerischen Angriff Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Außerdem wird er unseren jungen Torhütern enorm weiterhelfen», teilt Swift Hesperingen mit. Die Vertragsdauer müsse noch geklärt werden.

Gegenüber dem Luxemburger Wort sagte Joubert: «Ich möchte wieder Meister werden, deshalb wollte ich zum stärksten Verein. Hesperingen wird in den kommenden Jahren der beste Club des Landes sein.»

(sw/L'essentiel)