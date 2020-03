Differdingen pusht mit Bombenleistung nach vorne

Die Differdinger machten am 16. Spieltag der BGL Ligue mit Una Stroossen bereits früh (14. und 34. Minute) kurzen Prozess und ballerten kurz vor Ende noch das 3:0 hinterher, bevor auch die Gegner noch einmal zum Zug kamen. Aber auch Differdingen legte mit einem finalen 4:1 nochmal nach. In der Tabelle ändert sich dadurch zunächst nichts, aber die Differdinger befinden sich auf dem vierten Platz nun - punktgleich mit dem Tabellendritten aus Petingen - in Schlagdistanz auf die vorderen drei Plätze. Der bisherige Tabellenzweite Union Titus Petingen enttäuschte gegen den Tabellenvorletzten FC Rodingen (0:1) und musste durch den Sieg von Niederkorn gegen Düdelingen die Positionen tauschen.

F91 Düdelingen konnte den bisherigen Dritten Progrès Niederkorn mit einem Spielstand von 2:1 lange Zeit gut in Schach halten, wurden dann aber durch mehrere Gegentore in ihre Schranken gewiesen (Endstand: 2:3), wodurch die Mannschaft in der Tabelle dem vorderen Feld etwas abgeschlagen auf dem fünften Platz hinterherhinkt. Die Plätze zwei bis vier trennen aktuell lediglich zwei Punkte.

Nur der erst letzte Woche nach vorne gekletterte Tabellenführer CS Fola Esch konnte seine Führung mit einem 4:2-Sieg gegen den Tabellenletzten, die FC Millebaach Blue Boys, ausbauen. Aber schon am kommenden Wochenende folgt am 17. Spieltag der BGL Ligue der Schlagabtausch mit dem Tabellenzweiten aus Petingen.

