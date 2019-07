FC Differdingen greift in Bielefeld zu

Artikel per Mail weiterempfehlen

❗️TRANSFERT Nous sommes heureux de vous annoncer notre prochain transfert: Siya Cerruti, qui intègre notre club en provenance de l’Arminia Bielefeld. WELCOME TO DIFFERDANGE! Gepostet von FC Déifferdeng 03 am Dienstag, 23. Juli 2019

Der FC Differdingen hat den zentralen Mittelfeldspieler Cerruti Siya unter Vertrag genommen. Der 20 Jahre alte Deutsche wechselt ablösefrei aus der zweiten deutschen Liga von Arminia Bielefeld nach Luxemburg.

Siya gehörte ein Jahr lang dem Profikader der Ostwestfalen an. Zu einem Pflichtspieleinsatz kam es nicht. Zuvor spielte er eine Saison in der U19 der Arminia, wo er mit 46 Einsätzen in der Bundesliga-West zum Stammpersonal gehörte und vier Tore erzielte.