Jeunesse schlägt Swift Hesperingen

Der Escher Jeuness gelingt am Sonntag ein Befreiungsschlag. Nach einer bislang eher durchwachsenen Saison sorgten die Escher für eine handfeste Überraschung und bezwingen das Team von Swift Hesperingen. Die Hesperinger waren zuletzt einer der formstärkeren Mannschaften der Liga, mit zuletzt vier Siegen in Folge. Doch gegen Esch kamen das Team ins Straucheln. Mit seinem ersten Saisontor brachte Niels Verburgh die Escher zehn Minuten vor dem Ende auf die Siegerstraße.

In der ersten Halbzeit sah das mager besuchte Grenzlandstadion in den letzten fünf Minuten mehr Spektakel als in der gesamten restlichen Halbzeit. Zunächst ließ Amancio Fortes einen Knaller an der Strafraumkante los, der von Geordan Dupire gut pariert wurde (41.). Der Swift-Keeper war auch beim akrobatischen Fallrückzieher von Oluwatobiloba Alagbe(42.) und beim Fernschuss von Badara Diomande(45.) auf dem Posten.

Hesperingen fehlte es an Präzision

Auf der Gegenseite versuchte Swift vergeblich, mit Fernschüssen von Maxime Electeur (18.) oder Dominik Stolz (35.) gefährlich zu werden. Hesperingen wurde nach dem Wiederanpfiff nicht viel besser und hätte dennoch in Führung gehen können, als ein abgefälschter Schuss auf der Torlinie von Jeunesse gerettet wurde (57.).

In der letzten halben Stunde konnte Jeunesse einige Konter fahren, doch auf den letzten Metern fehlte es an Präzision, bevor Niels Verburgh mit einem Kopfball nach einem Freistoß das Spiel entschied (1:0, 83.). Mit seinem Tor sorgte Verburgh nicht nur für den Sieg sondern beendete auch die Escher Durststrecke in der Liga. Das Team hatte zu letzt fünf Spiele in Serie nicht gewinnen können.

(ng/L'essentiel)