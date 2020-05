Grandjean ersetzt Strasser bei Fola Esch

Fola Esch hat den Abgang von Jeff Strasser bekannt gegeben. Strasser war insgesamt fast zahn Jahre lang als Trainer für den Verein tätig und geann in dieser Zeit drei Meistertitel. Für ihn übernimmt der Belgier Sébastien Grandjean in der kommenden Saison. Fola-Präsident Mauro Mariani erklärte, dass der Verein jemanden gebraucht habe «der die BGL Ligue gut kennt».

In Luxemburg ist der Name des 49-jährigen Belgiers eng mit Jeunesse Esch verbunden, die er 2010/2011 und zuletzt 2019 interimsmäßig trainert hatte. «Es ist schwer, auf einen Trainer zu folgen, der im Club Geschichte geschrieben hat» sagte Grandjean. Für ihn sei die Tatsache, dass die Fola in der kommenden Saison in der Champions-League-Qualifikation spielt, ein wichtiger Faktor für seine Entscheidung gewesen. Der neue Trainer unterschrieb zunächst für ein Jahr.

Desweiteren verkündete der Club vier Transfers: Mittelfeldspieler Diogo Piementel (22) wechselt von Etzella Ettelbrück zur Fola, Flügelspieler Gilson Delgado (27) von Strassen, Mittelfeldspieler Bob Simon (24) kommt von UN Käerjeng und Stürmer Jules Diallo (27) von Rümelingen.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)